La madre e il figlio morti nell’incendio della loro villetta a Roma

Una donna di 73 anni e il figlio di 31 sono morti, questa notte, per un incendio scoppiato all’interno della loro villetta a Roma, nella zona di Bravetta. L’allarme era stato lanciato questa mattina dai vicini, ma all’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco non hanno potuto salvare la vita ai due. Ancora da chiarire le origini del rogo (si pensa, ma non ci sono conferme ufficiali) a un corto circuito. E i due avrebbero perso i sensi per via dell’inalazione dei fumi.

Incendio Roma, madre e figlio muoiono nel rogo della loro villetta

La donna, pensionata e disabile, è stata ritrovata nella sua camera, sdraiata sul proprio letto, dalle forze dell’ordine intervenute dopo che i Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. Il figlio, 31 anni, invece è stato trovato steso a terra sul pavimento del bagno. Entrambi avrebbero perso i sensi e sarebbero morti per intossicazione a causa dei fumi inalati. Le salme di entrambi sono state trasportate all’Ospedale Gemelli di Roma, dove saranno sottoposti agli esami autoptici per cercare di chiarire le cause del decesso.

Il tutto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, in quella villetta di via dei Estensi 42, non distante da via di Bravetta (nella zona Ovest della capitale, con la città che da settimane vive nella morsa di continui incendi, come quello di Pineta Sacchetti dei giorni scorsi e quello di viale Palmiro Togliatti di sabato scorso). L’allarme era stato lanciato dai vicini che avevano notato quel fumo denso e quelle fiamme uscire dall’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 2.40, insieme alle forze dell’ordine e al personale sanitario del 118. Ma i medici, dopo che il rogo è stato spento, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. L’abitazione, ora, è stata posta sotto sequestro e saranno avviate le indagini per chiarire cosa abbia provocato quell’incendio.