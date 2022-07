Ancora un incendio a Roma, dopo quello divampato lo scorso 27 giugno nella zona di Via Aurelia e Casal Selce: a bruciare oggi nella zona Nord della Capitale è il parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti. In fiamme anche il parco di Monte Ciocci. Una zona densamente popolata vicino a una grande area verde che ha permesso alle fiamme di estendersi.

L’incendio a Pineta Sacchetti che minaccia le case a Roma Nord | VIDEO

Immediata la risposta di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, accorsi immediatamente sul posto con diverse unità. Per verificare lo stato di salute di alcune persone intossicate dai fumi sono intervenute anche alcune ambulanze. I vigili cercano di domare il fuoco con due canadair.



Il vento ha alimentato il rogo che si è subito esteso a Valle Aurelia. Testimonianze riportano di ceneri e odore di fumo fino in zona Termini. Si teme che l’incendio possa interessare le palazzine adiacenti alle aree verdi attualmente arse dalle fiamme, che hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando alcune strutture in legno. Un altro centro sportivo, il The Fox in via Ettore Stampini, è stato evacuato: all’interno c’erano diversi bambini. Nella zona di Forte Braschi cresce la preoccupazione per una casa di riposo del Comune della Asl Roma 3 con numerosi anziani. Secondo una prima rilevazione l’incendio sarebbe partito dalla zona davanti alla biblioteca.

Anche oggi #Roma brucia.

Incendio zona Monte Mario.

Dal Flaminio si vede una colonna alta. pic.twitter.com/Ah9djcwqkK — Michele Galvani (@MicheleGalvani) July 4, 2022



Segnalati anche altre decine di roghi nella zona intorno alla Capitale: sulla Roma Fiumicino in fiamme le sterpaglie ai lati della carreggiata, così come dalle parti di Sant’Angelo Romano, nelle vicinanze di Tivoli.