L’incendio a Palma di Montechiaro (Agrigento) in cui ha perso la vita una bimba di due anni

A Palma di Montechiaro, vicino Agrigento, un incendio in un’abitazione di due piani non ha lasciato scampo a una bimba di 2 anni e 7 mesi che dormiva in camera da letto al piano di sopra: è morta avvolta dalle fiamme

Si chiamava Ginevra Manganello e condivideva la casa con i suoi cinque fratellini, la madre e altri due familiari. È l’unica vittima, a soli 2 anni e 7 mesi, del terribile incendio che ha avvolto e distrutto un’abitazione a Palma di Montechiaro, vicino Agrigento. La piccola stava dormendo al secondo piano quando sono divampate le fiamme, poco prima delle 20 di ieri sera, sulla palazzina di due piani che affaccia su un’antica scalinata. In casa con lei, al piano terra, c’erano la madre e la zia: secondo le prime e frammentate ricostruzioni, l’incendio avrebbe impedito alle due donne di salire per mettere in salvo la bimba. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Il terribile incendio a Palma di Montechiaro (Agrigento)

Un rogo visibile a diverse centinaia di metri di distanza, accompagnato da una coltre di fumo nero che ha reso irrespirabile l’aria intorno al quartiere. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il disastro, si pensa a un corto circuito innescato da una stufa oppure da un condizionatore. Escluso si sia trattato di una fuga di gas. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, sul posto è giunto il pm che ha disposto il sequestro della palazzina di due piani, dichiarata inagibile dai vigili del fuoco per i danni subiti. La famiglia della piccola vittima è stata sgomberata e ha trovato un alloggio, mentre il Comune di Palma di Montechiaro ha fatto sapere che si farà carico delle spese per i funerali. La famiglia vive infatti in condizioni di estrema indigenza. Il sindaco Stegano Castellino ha aggiunto che verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno della cerimonia funebre. “Quando l’edificio verrà dissequestrato – ha detto il primo cittadino – ci occuperemo dei lavori per restituirlo alla famiglia. Dopo la tragedia di Ravanusa, anche per Palma di Montechiaro sarà un Natale triste, sospenderò tutti gli eventi e le iniziative di festa”.