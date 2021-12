Tra le cause probabili una fuga di gas. La procura della Repubblica apre un’inchiesta per disastro colposo

È di quattro morti e cinque dispersi, ad ora, il bilancio del crollo di un palazzo di quattro piani a Ravanusa, in provincia di Agrigento, avvenuto ieri sera. Lo stabile è crollato dopo una violenta esplosione, probabilmente avvenuta a causa di una fuga di gas.

Ad ora sono due le donne estratte vive dalle macerie delle abitazioni crollate. Una prima vittima, un uomo anziano, è stato ritrovato poco tempo dopo l’esplosione, poi, dopo una notte di ricerche, la seconda vittima è stata estratta dalle macerie, una donna anziana. Sempre questa mattina sono stati ritrovati i corpi di due donne. Sette delle persone inizialmente disperse appartenenti allo stesso nucleo familiare si trovavano nella stessa palazzina al momento dell’esplosione, due in un’altra. Secondo i soccorritori, due dei dispersi sarebbero bambini, riporta La Repubblica.

L’esplosione, secondo i vigili del fuoco, potrebbe essere avvenuta per una fuga di gas che ha saturato il sottosuolo, dovuta probabilmente alla rottura di un tubo a causa del maltempo, poi una deflagrazione che potrebbe essere stata innescata dall’ascensore della palazzina. A causa dell’esplosione sono stati danneggiati anche altri immobili. I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere le fiamme che hanno invaso l’intera via danneggiando anche altri edifici, prima di iniziare a rimuovere le macerie. Secondo i primi riscontri sarebbero oltre 50 gli sfollati.

La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per disastro colposo. Sul posto ci sono 250 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine. “C’è stato un grosso accumulo di gas anche se l’Italgas sostiene che solo pochi giorni fa sono stati fatti controlli e non è stata accertata alcuna perdita”, spiegano dalla Protezione Civile. “Non è ancora possibile risalire alle cause che hanno innescato l’esplosione”, aggiungono. Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi sono partiti per Ravanusa per coordinare i soccorsi.

“Un incendio immane che ha consentito però a qualcuno di riuscire ad uscire dagli appartamenti e a scappare. Appena arrivati siamo riusciti a sentire delle voci da sotto le macerie e dopo aver chiuso il gas abbiamo iniziato a scavare fra le macerie per salvare quante più persone possibili”, ha detto il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo.

“Quello che è successo è un disastro, chiedo aiuto a chiunque avesse un’autobotte, venite sul posto”. È l’appello lanciato dal sindaco del paese, Carmelo D’Angelo.

“Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime”, ha detto il vescovo di Agrigento, Alessandro Damiano.