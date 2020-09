L’incendio al porto di Ancona

Il comune di Ancona consiglia di tenere le finestre chiuse in via precauzionale dopo il vasto incendio di oggi nella zona del porto, nell’area ex Tubimar

Il comune di Ancona consiglia di tenere le finestre chiuse in via precauzionale dopo il vasto incendio di oggi nella zona del porto, nell’area ex Tubimar. Non solo: in città oggi chiuse scuole, università, parchi cittadini ed impianti sportivi all’aperto. Durante il rogo sono state udite anche diverse esplosioni. La precauzione è stata data in attesa dei risultato delle analisi dell’Arpam e dell’Asur. Il centro città è ancora invaso dal fumo. L’ incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona , Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti

Dall’incendio, che si è sviluppato nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività, si è levata una densa colonna di fumo che è ancora nell’aria. Sul luogo sono intervenuti anche mezzi delle forze dell’ordine, che hanno ‘cinturato’ la zona. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella zona ci sono una ditta che produce azoto liquido, una centrale elettrica, un impianto di metano. L’incendio è stato circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul luogo anche mezzi della Protezione civile della Regione Marche e del Comune di Ancona.

Il Comune di Ancona ha lanciato un appello su Facebook:

Attenzione! Dopo il vasto incendio di stanotte all’ex Tubimar al porto, CHIUSI in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell’ARPAM e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari

Sono quindi chiuse anche le scuole in tutta la città. così come le università e i parchi cittadini. Gli anconetani molto preoccupati commentano “Per chi non usa facebook come avvertirete?” Qualcuno si lamenta perché Televideo avrebbe sbagliato il nome della città in cui è avvenuto l’incendio scrivendo Genova invece di Ancona:

Ma è Genova o Ancona? Porca zozza puttana dovete solo digitare dei maledettissimi tasti, solo quello!!!😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/tC9GiiUY2N — Fiammetta (@fcantagallo) September 16, 2020



foto da marco traferri su twitter

video da lucardinali su twitter