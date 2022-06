La zona di Via Aurelia e Casal Selce, a Nord Ovest di Roma, avvolte dalle fiamme per via un enorme incendio divampato nella tarda mattinata

Quello che all’inizio sembrava essere un incendio di sterpaglie nella zona tra Casal Selce e Via Aurelia, a Roma Nord Ovest, si è esteso sempre di più arrivando a causare l’esplosione di 50 bombole di gas nei pressi di un centro estivo e del campo nomadi della Monachina.

🔴Protezione Civile e VVF a lavoro per domare il grosso #incendio in via della Monachina, brucia anche una rimessa di camper. Ambulanze da tutta #Roma per curare le persone intossicate dai fumi, 35 finora: una donna con un bambino piccolo sono stati trasportati al Gemelli. (VIDEO pic.twitter.com/3uusGFXW8V — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) June 27, 2022



Ci sono diverse persone intossicate dai fumi neri e densi sprigionati dalle fiamme, una donna e un bambino sono stati portati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Circa 35 persone sono state visitate in strada dal personale del 118. L’enorme nube è visibile anche dal centro della Capitale, complice il vento caldo che ha fatto propagare le fiamme e spinto in alto i fumi, che sono arrivati ad avvolgere la zona all’altezza uscita 1 del Grande Raccordo Anulare (km 11).

#Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e alimentate dal vento che favorisce la ripresa. Squadre a protezione delle abitazioni [#27giugno 17:00] pic.twitter.com/MQDZ4j8cBO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2022



L’enorme incendio che ha avvolto la zona Nord Ovest di Roma | VIDEO

In zona sono intervenuti gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio. La protezione civile di Roma ha dovuto evacuare diversi palazzi di via della Monachina. Antonio Carlucci, 43enne gestore del centro sportivo Le Palme: “È successo tutto nell’arco di dieci minuti. È stato impressionante, le fiamme hanno raggiunto il centro estivo, in pochi istanti ci siamo ritrovati con 30 bambini da far evacuare”.