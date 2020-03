Un vasto incendio è divampato a Gallarate in provincia di Varese attorno alle 14. Il denso fumo nero è visibile a chilometri di distanza. A quanto emerso il rogo sarebbe divampato all’interno di un’azienda che produce materiale plastico. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

L’incendio nell’azienda di plastica a Gallarate

Il vigili del fuoco scrivono su Twitter che dalle 13:45 c’è un intervento in corso a Gallarate per l’incendio di un capannone industriale per la produzione di plastiche: sei squadre al lavoro mentre sul posto è arrivata l’Arpa della Lombardia per i rilievi ambientali.

È incendiata una fabbrica che produce materiali plastici a Gallarate. L’azienda produce PVC, potenziale rilascio di diossina. pic.twitter.com/AubG4NS5Wc — Theo Theocoli (@UbriacoACM) March 21, 2020

Intanto, a Gallarate (VA) alle 13.30 è scoppiato un incendio in una ditta di PVC, materia plastica che quando brucia disperde diossina nell’aria.

La colonna di fumo si è vista chiaramente a distanza dai KM. pic.twitter.com/mtn06w2W4e — Hojoh Clo (@HojohClo) March 21, 2020

Scrive VareseNews che l’incendio si è sviluppato nello stabilimento della Gallazzi Spa attorno alle 13.20 di sabato 21 marzo. Un’alta colonna di fumo nero si vede a chilometri di distanza. Al lavoro all’intero dell’azienda che produce film in PVC (pellicola) al momento dell’incidente c’erano una dozzina di operai. Sono riusciti tutti ad uscire per tempo e non si segnalano feriti. Sul posto rimane un’ambulanza, ma solo per motivi precauzionali.

Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe partito durante le operazioni di montaggio e manutenzione di una calandra. In quella circostanza si sarebbe incendiato un getto di olio idraulico e da lì l’incendio. Al momento le fiamme si stanno sviluppando solo nell’area di lavorazione del materiale mentre il magazzino non sarebbe ancora stato intaccato dal fuoco.

L’ARPA Lombardia scrive su Twitter che le fiamme sono scaturite in seguito allo scoppio causato dalla fuga di olio da alcuni macchinari, in una ditta di materie plastiche, sono sotto controllo. La squadra dei vigili del fuoco sta ancora operando.

