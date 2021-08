Gli incendi in Calabria colpiscono anche le Faggete dell’Aspromonte, patrimonio dell’Unesco | VIDEO

Ettari di bosco in fumo e fiamme che arrivano a lambire anche i piccoli e medi centri urbani. La situazione degli incendi in Calabria sembra essere fuori controllo, lasciando dietro di sé cenere e morti. Nelle ultime ore è salito a tre il numero delle persone deceduto nel territorio della provincia di Reggio Calabria, proprio a causa dei roghi. E, da qualche ora, a essere colpite sono anche le Faggete dell’Aspromonte, dichiarate solo un paio di settimane fa Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

#Incendi, Calabria ancora nella morsa del fuoco: nel Catanzarese molte famiglie sfollate. La situazione più drammatica in Aspromonte: in pericolo le foreste appena dichiarate patrimonio @ItalyatUNESCO, a rischio isolamento il santuario di Polsi.@TgrRaiCalabria#IoSeguoTgr pic.twitter.com/Qe3EnKvM0C — Tgr Rai (@TgrRai) August 11, 2021

Incendi in Calabria, le fiamme arrivano alle Faggete dell’Aspromonte

Le immagini trasmesse oggi dal TGR Rai, mostrano una situazione di devastazione e distruzione, simile a quel che sta avvenendo anche in molte altre zone d’Italia e del Mondo (come immortalato dalle immagini dei satelliti della NASA). Le fiamme hanno provocato danni tangibili oggi e con riflessi sul prossimo futuro. Perché anche il polmone verde della Calabria è stato toccato dai roghi che sembrano essere incontrollati. Le Faggete dell’Aspromonte sono solamente uno degli ultimi luoghi a essere colpiti, mentre in tutta la Regione sono moltissimi i cittadini che hanno dovuto lasciare la loro abitazione a causa degli incendi. E questa è la situazione immortalata dalle telecamere dell’Ente del Parco Nazionale dell’Aspromonte (qui il video).

“In Calabria un’altra vittima degli incendi – ha scritto su Twitter il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà -. Stiamo perdendo la nostra storia, sta andando in cenere la nostra identità, nel silenzio generale. Ancora fiamme, ancora pericolo, ancora danni incalcolabili, la nostra montagna e le nostre colline continuano a bruciare. La priorità oggi è spegnere questo inferno. Ma da domani qualcuno dovrà spiegarci perché è mancata completamente la prevenzione. Ora lavoriamo in silenzio, e rispettiamo chi da giorni respira fumo e ingoia sudore e lacrime”.

(foto: da TGR)