In Valdaora la furia del torrente travolge il ponte: le immagini sono spaventose | VIDEO

Frane, fango e strade chiuse. È ciò che sta accadendo in Alto Adige per i forti temporali che hanno causato problemi alla viabilità. Le alluvioni lampo hanno devastato ampie zone della Regione, tra le quali anche Valdaora, un comune italiano di tremila abitanti della provincia autonoma di Bolzano.

Le immagini del torrente che spazza via il ponte in Valdaora

Su una pagina Facebook “Girovagando in Montagna in Trentino” viene pubblicato un video con immagini spaventose: l’acqua avanza con furia portandosi dietro fango e detriti. “La furia del torrente travolge il ponte come un ariete”, viene scritto nella descrizione del post Facebook. Sono state molte le località del Trentino Alto Adige a essere state investite da frane, smottamenti e allagamenti. I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati per riparare i danni, effettuando già numerosi interventi. In Val Anterselva il fiume si è talmente ingrossato da creare uno smottamento. Questo ha inevitabilmente imposto la chiusura del passo Stalle tra Italia e Austria attraverso la valle. Un violento temporale ha invece colpito nella serata di ieri la Valle di Fassa causando danni e costringendo i vigili del fuoco ad evacuare alcuni alberghi e numerose abitazioni. Sono state oltre un centinaio le persone costrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche.