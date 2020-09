L’imitazione di Crozza che piace tanto a Lucia Azzolina

Oggi Lucia Azzolina è stata intervistata da Maria Latella a Radio 24. Alla Latella che le chiedeva cosa pensa dell’imitazione che di lei fa Crozza, ha risposto: “Io adoro Crozza, rido da una vita, a volta ho condiviso le imitazioni che fa di me, rido quando vedo la mia imitazione. Se mi somiglia? Ci sono margini di miglioramento ma io rido tanto”. Ecco la famosa imitazione:

Come rientreranno a scuola i nostri ragazzi? Ci risponde direttamente #CrozzaAzzolina! #FratelliDiCrozza torna live da venerdì 18 settembre, alle 21.25 sul #Nove. pic.twitter.com/95IKCbXkR8 — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 4, 2020

Azzolina si è anche detta pronta a un confronto tv con Salvini: “Non ho capito quale è la credibilità di Salvini per salire in cattedra: ha votato per il taglio di 8 miliardi alla scuola, è abituato a illuderli gli italiani. Purtroppo le quarantene ci sono in tutta Europa, sarebbe assurdo pensare che la scuola possa essere esente da questi fenomeni ma l’Italia è l’unico paese che ha investito quasi 3 miliardi e ha lavorato per avere nuovi locali per le scuole. Sono disposta a spiegare queste cose a Salvini anche in un confronto tv che ho chiesto ma si è defilato: è scappato? Si nasconde dietro i social? Se disposto a parlare di scuola seriamente e non fare propaganda io ci sto”.

