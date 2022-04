“Non ho ricevuto scuse dai politici sulla morte di mio fratello”. Così, Ilaria Cucchi, ha dichiarato questa mattina in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5. Lo sfogo della sorella di Stefano è arrivato dopo che, nonostante ieri la Cassazione abbia stabilito oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dei due carabinieri nell’uccisione del giovane, condannandoli a dodici anni di reclusione, qualche irriducibile ‘negazionista’ ha continuato a diffondere bugie sulla morte di Stefano.

Ilaria Cucchi: “Per Giovanardi provo pena”

L’onorevole Carlo Giovanardi, ex ministro per i Rapporti col Parlamento, è senz’altro uno dei più recidivi in questo senso e ieri – sentito telefonicamente dalla nostra redazione – ha infatti affermato che esiste un’altra sentenza che incolpa della morte di Stefano “la droga e i medici” e si è rifiutato di chiedere scusa alla famiglia della vittima. A queste parole, ha voluto ribattere Ilaria Cucchi.

“Mi risulta che l’onorevole Giovanardi continui a parlare di altre cause di morte nonostante le evidenze. Io provo pena per lui. Adesso sono veramente stanca, ma non tanto per me, perché ho capito di avere le spalle larghe, quanto per i miei genitori che per tutto questo si sono ammalati. Stefano Cucchi non è morto di suo, è stato ammazzato di botte, lo ha detto al suprema corte di Cassazione e adesso non voglio più sentire niente di diverso”.

Ilaria Cucchi, ha poi concluso il suo discorso con parole amare: “La cosa che mi sento di dire è che ne usciamo tutti sconfitti. Sicuramente è un grande momento, perché hanno vinto la verità e la giustizia ma il prezzo che ho pagato io e che hanno pagato i miei genitori è stato troppo alto. E su questo invito tutti a riflettere”.