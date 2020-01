Poco fa sulla sua pagina facebook Matteo Salvini ha pubblicato un video-parodia del Papa strattonato. Nel video pubblicato dal leader della Lega c’è la sua fidanzata Francesca Verdini che lo ferma tenendolo per la giacca e lui prima alza la mano come per colpirla e poi la carezza in viso ridendo con lei subito dopo. Il filmato è una parodia di quanto accaduto la sera del 31 dicembre, dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana, quando il Papa è andato in piazza San Pietro per ammirare il grande presepe donato dal Trentino.

Il video di Salvini che sfotte il Papa

Come di consueto, Bergoglio si è avvicinato ai fedeli per salutarli, ma mentre si allontanava, una donna lo ha afferrato per un braccio con decisione costringendolo a tornare indietro. Il gesto ha innervosito il Pontefice che ha reagito colpendo la mano della fedele per liberarsi dalla presa. L’espressione irritata di Francesco non è sfuggita ai presenti e sui social non sono mancate le reazioni all’accaduto. In particolare, una nutrita schiera di detrattori ha sostenuto che il gesto non si addicesse al pontefice che parla tanto di accoglienza. Altri invece hanno messo in giro l’ipotesi che la scena fosse uno spin off dello staff di comunicazione del Papa.

La mossa di Salvini non è stata accolta in modo unanime dai fans della pagina: qualche critica ma anche un coro di apprezzamenti perché “meno male che (il Papa) dice di costruire ponti non muri, facile parlare dall’alto, ma quando succedono queste cose si capisce la vera bontà”.

Intanto il Papa oggi durante l’Angelus ha fatto pubblica ammenda per l’accaduto, dicendo di aver “dato il cattivo esempio”. Non si tratta della prima uscita del genere da parte di Bergoglio: nel 2016, durante una visita in Messico, rischiò di cadere dopo essere stato tirato per il braccio da un giovane, e finì addosso a un ragazzo disabile. Anche in quell’occasione Bergoglio si comportò con decisione, rimbrottando severamente il giovane fedele: “Non essere egoista!”, gli disse in spagnolo. Poco prima Salvini aveva pubblicato una foto con la fidanzata Francesca Verdini.

