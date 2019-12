L’intero centro storico di San Martino Valle Caudina viene evacuato in queste ore da vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Sono 300 le persone che dovranno trovare un riparo diverso per questa notte, dopo lo straripamento del torrente Caudino, che ha portato acqua, fango e detriti in tutto il centro storico. Allagato anche il municipio che e’ stato evacuato. Il Centro Operativo Comunale è stato infatti trasferito nella canonica, in attesa di una sistemazione migliore.

Il video del fiume sotterraneo che “solleva” la piazza di San Martino Valle Caudina ad Avellino

Le strade sono torrenti e i piani terreni delle abitazioni, i negozi, garage e locali sotterranei sono invasi da acqua, fango e detriti. Al momento si sta allestendo un centro di ricovero nella palestra comunale ma nel piccolo centro caudino si e’ scatenato il panico. Decine di auto sono state travolte dal fango e la circolazione anche per i mezzi di soccorso resta difficile. E’ stato necessario chiudere al traffico la strada comunale Bosco Vico, per una frana. Sulla strada che pota al Mafariello sono caduti diversi alberi, che ostruiscono il passaggio. Non va meglio nella vicina Cervinara, dove alcune famiglie sono state evacuate con i gommoni delle squadre anfibie dei vigili del fuoco di Napoli.

Dodici ore di pioggia e la natura si ribella all’uomo

A San Martino Valle Caudina (Av) il Fiume si è reimpossessato del suo alveo. Ed ecco cosa succede pic.twitter.com/EOdVqg0kyj — Angelo Vaccariello (@angelismi) December 21, 2019

La piazza principale del paese è in condizioni di dissesto a causa delle acque sotterranee di un torrente ‘tombato’ negli anni scorsi, il cui livello è cresciuto a dismisura sollevando il manto stradale. Lo stesso fiume viene monitorato anche nel territorio di Rotondi. Sul posto si sono recati il Genio Civile e i volontari. Il Comune ha convocato il Coc, così come fatto da Forino dove si è allagata contrada Celzi, non nuova a questi disagi. Segnalazioni sono arrivate alla Protezione Civile anche da Roccabascarena. Non va meglio nel capoluogo e nell’hinterland dove le piogge hanno causato molti allagamenti, con cadute di alberi e rami. Intanto l’allerta meteo arancione viene prorogata fino a domani.

