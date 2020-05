Un tweet delle Sardine con un tragico errore storico, che definiva Aldo Moro ammazzato dalla mafia e non dalle Brigate Rosse accomunandolo a Peppino Impastato sta facendo ridere molti nel giorno dell’anniversario dell’omicidio del leader della Democrazia Cristiana e dello studente comunista che aveva sfidato Cosa Nostra in Sicilia.

Il tweet delle Sardine su Moro e Impastato «ammazzati dalla mafia»

L’errore del tweet è davvero clamoroso: “La notte del 9 maggio 78 fu l’emblema di un Paese che stava per cedere al baratro. In un’epoca in cui l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo paese vale sempre la pena di ricordare Aldo Moro e Peppino Impastato ammazzati dalla mafia”.

Ma la toppa, se possibile, è peggiore del buco: “Un tw è uscito per errore, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola “ammazzati doveva essere al singolare. Solo Impastato è stato ucciso dalla mafia. Un grave errore di battitura, mai metteremmo in dubbio la storia e condanniamo l’operato della mafia e delle BR”. A parte il finale sul fatto che, bontà loro, le Sardine condannano “l’operato” della mafia e delle Brigate Rosse (grazia, graziella e…) se davvero dietro l’errore ci fosse un problema di battitura il tweet sarebbe stato “monco”, visto che ricordava solo gli autori dell’omicidio di Impastato e non anche quelli di Moro.

Tra i tanti a sfottere le Sardine non poteva mancare la Lega, che in effetti ha preso tante tranvate dal movimento di Santori da non essersela ancora fatta passare.

