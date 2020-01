Il tifoso ucciso negli scontri tra fan del Melfi e del Vultur Rionero

Un uomo di 33 anni – tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) – è morto oggi investito da un’auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi (Eccellenza lucana), nei pressi della stazione di Vaglio di Basilicata (Potenza). La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all’incidente e alla morte del tifoso, probabilmente frutto della rivalità tra le due tifoserie.

Il tifoso ucciso dopo Melfi-Vultur Rionero

Nell’incidente è rimasta ferita almeno un’altra persona, ora ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza. I tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza (Potenza), quelli del Melfi a Tolve (Potenza) per seguire le loro squadre. Secondo le prime notizie l’investimento mortale è avvenuto mentre i tifosi del Rionero erano fermi nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata per aspettare altri sostenitori vulturini. All’arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l’investimento, non si sa ancora se accidentale o voluto. La Polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima dell’investimento, in un’area di servizio della strada statale 658 Potenza-Melfi.

A investire i due ultras del Rionero in Vulture sarebbe stata un’auto con a bordo dei tifosi del Melfi. I due gruppi di tifosi delle squadre lucane stavano viaggiando per assistere ai match del Melfi contro il Tolve (Potenza) e del Rionero diretti a Brienza (Potenza) per la partita di Eccellenza lucana. Ancora da chiarire le dinamiche dell’impatto. Sul posto la Polizia e il 118. Secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia, si sono incrociati a Vaglio Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, due gruppi di tifosi, uno del Melfi, diretto a Tolve, e uno del Vultur Rionero, diretto a Brienza. Sono avvenuti scontri e un tifoso rionerese è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto il cui conducente non si è fermato per i soccorsi. Ci sono altri feriti, tra i quali un tifoso del Rionero, pure investito, e trasportato in eliambulanza dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza. Stando alle ultime informazioni, la Polizia di Potenza avrebbe fermato l’auto ricercata con tre ultrà del Melfi a bordo. Si sta ricostruendo la dinamica per capire cosa sia accaduto negli istanti tragici. Le partite del Melfi e del Vultur sono state sospese. In serie C, inoltre, a Catania i tifosi del Potenza, gemellati con la Vultur, hanno ritirato gli striscioni e poi hanno lasciato lo stadio.

