Il divieto di salire sui convogli di Trenord con la bicicletta sta sollevando le proteste dei rider che dopo aver lavorato a Milano per tutto il giorno prendono il treno per tornare a casa. Il caso che ha visto l’intervento nella polizia nelle stazioni di Lambrate, Porta Genova e ieri sera alla stazione di Greco Pirelli è quello che ha coinvolto un giovane originario della Nigeria poi fermato e ora denunciato a indagato a piede libero.

Il rider denunciato perché voleva prendere il treno a Greco Pirelli

Il caso è stato segnalato su Facebook da Deliverance Milano, l’associazione che tutela i fattorini su due ruote, riguarda, si legge sul post “un rider pendolare (con permesso di soggiorno e che paga regolarmente l’abbonamento) che ha partecipato alle proteste, perché voleva salire sull’ultimo treno con la bicicletta per tornare a casa invece di essere costretto ad abbandonarla in stazione o a dormire su una panchina”.

“Tutto questo è semplicemente assurdo – prosegue il post – . Vogliamo i vagoni per le biciclette su tutti i treni e dignità per tutti i rider! Non può essere a discrezione di un capostazione la decisione di lasciarci salire o no sul treno, vogliamo poter lavorare! Durante il lockdown – prosegue l’associazione – farci lavorare senza protezioni vi stava bene e questa è la vostra ricompensa? La mobilità è un diritto, la risposta di Trenord e di Regione Lombardia non può essere la repressione poliziesca. Vogliamo risposte, ora!”. Secondo la ricostruzione della polizia ieri sera il nigeriano 28 anni, avrebbe cercato di incitare altri rider e le persone presenti in stazione a prendere parte alla proteste. Non avendo avuto seguito, è la versione degli investigatori, se la sarebbe presa con gli agenti che poi lo hanno fermato e denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e possesso illegale di droga in quanto i poliziotti gli hanno trovato addosso 0,43 (RPT 0,43) grammi di hashish.

Leggi anche: Il complottone della chiusura del canale Youtube di Radio Radio