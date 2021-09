Nei giorni in cui la Casa Bianca continua a fornire giustificazioni sulla fuga dall’Afghanistan, arrivano notizie sempre più preoccupanti per il popolo di Kabul: il nuovo rettore talebano dell’università di Kabul ha comunicato che alle donne sarà vietato frequentare l’università, sia come docenti che come studenti, «fino a quando non verrà ricreato un ambiente realmente islamico» nel paese.

I give you my words as the chancellor of Kabul University: as long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first. — Mohammad Ashraf Ghairat محمد اشرف غیرت (@MAshrafGhairat) September 27, 2021

Una notizia che non stupisce, però fa molto male. Questo sì. Abbiamo seguito con pathos i giorni in cui le inviate italiane raccontavano quello che stava accadendo in Afghanistan, i cambiamenti e i tentativi di rasserenare l’opinione pubblica. Purtroppo è tutto finito e come prevedibile, è stato tutto finto.

Il rettore che bandisce studentesse e professoresse dall’università di Kabul

“Per ora niente università per le donne a Kabul, serve un ambiente islamico. A causa della mancanza di insegnanti donna, stiamo lavorando a un piano per consentire ai docenti di sesso maschile di insegnare alle studentesse con una tenda in classe”. Stupidi fanatici meschini. 😡 pic.twitter.com/HZmoBttwQB — Marco 🇮🇹🇪🇺 🕊📚🍃 (@Marco_dreams) September 28, 2021

Gli Stati Uniti ora sarebbero in guerra con i Talebani se Washington avesse mantenuto 2.500 soldati in Afghanistan. Lo ha sottolineato durante un briefing la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel tentativo di chiarire un’apparente divergenza tra il presidente Biden ed i suoi generali sulla permanenza di un contingente nel Paese. Un costo economico, ed umano, che gli States forse non si potevano più permettere.

Mohammed Ashraf Ghairat, il nuovo rettore talebano dell’Università di Kabul, ha annunciato che le donne saranno bandite dall’istituto, tanto come insegnanti o studentesse Atteggiamento distensivo.https://t.co/qMMidHCp71 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 28, 2021

Volevamo, tutti, esportare la civiltà. Dopo vent’anni di occupazione, sono bastati 20 giorni perchè l’Afghanistan tornasse ad essere il paese di fine anni 90. Le donne non possono più lavorare, i talebani hanno infatti vietato alle studentesse delle scuole di andare di persona alle lezioni. Per loro la didattica può essere solo con altre donne ed insegnata da donne.