Il bel gesto del cantante di Olbia che ha chiesto la collaborazione della Croce Rossa di Oristano per la distribuzione in tutto il territorio

Maurizio Pisciottu ha la Sardegna nel cuore. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del famoso rapper Salmo che ha deciso di dare nuovo vigore alla sua Regione colpita da una miriade di roghi che hanno devastato – in particolare – la città di Oristano e la sua provincia. Per questo motivo il cantante ha deciso di donare 10mila piantine di ulivo da distribuire in tutto il territorio. Un piccolo grande gesto per cui ha chiesto l’aiuto e la collaborazione della Croce Rossa locale.

Salmo dona 10mila piantine di ulivo alla Sardegna devastata dagli incendi

Ad annunciare l’iniziativa di Salmo è stata la stessa CRI – Comitato Oristano, sulla sua pagina Facebook: “Maurizio Pisciottu in arte Salmo dona alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo e delega Croce Rossa Italiana – Comitato di Oristano allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi. Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi e davanti alla Sardegna che brucia, arriva un grande gesto di solidarietà”.

E per quegli ettari di boschi andati in fumo e spazzati via dai roghi che hanno colpito la Sardegna e tutta la provincia di Oristano, il rapper sardo sta pensando anche di dare vita a due diverse iniziative, collegate tra loro: la prima è una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà dopo gli incendi; la seconda – che sarà più lenta visto il periodo di pandemia che prevede pratiche burocratiche ancor più lunghe rispetto a prima – è un concerto di beneficenza.

