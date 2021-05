Il post di addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo: “Grazie a tutti”

Dopo tre stagioni alla Juventus ora Cristiano Ronaldo inizia a far le valigie. Solo alcuni giorni fa ha fatto portare via le sue auto di lusso dalla sua residenza torinese, oggi ringrazia tutti (squadra e tifosi). Se è vero che non c’è ancora alcuna ufficialità, altrettanto vero è che tre indizi fanno una prova: la madre, non troppi giorni fa, durante un’intervista ha dichiarato che non vede l’ora che il figlio torni in Portogallo, magari allo Sporting Lisbona, dove Cr7 è nato e cresciuto come calciatore. Ma cosa ha scritto su Instagram CR7? “La vita e la carriera di qualsiasi top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno, affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza”. E fin qui nessun segnale. Però, continua il lunghissimo post di addio:

Quest’anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all’Inter per il meritato titolo. Devo però valorizzare tutto quello che abbiamo ottenuto in questa stagione alla Juventus, sia a livello collettivo che individuale. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo di capocannoniere della Serie A mi riempiono di felicità, soprattutto per la difficoltà che portano con sé, in un paese dove nulla è facile da vincere. Con questi risultati, ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, e anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande paese calcistico pieno di giocatori formidabili, club giganteschi e una propria cultura calcistica.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e in Serie A

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A era stato accolto da tutti gli amanti dello sport come un successo. Per non parlare dei tifosi della Juventus, che speravano che CR7 potesse rappresentare la ciliegina sulla torta, arrivata ai titoli di coda di un ciclo, per cercare di conquistare la Champions League. E, in questo, si sa che però il progetto di Agnelli non è andato a buon fine. Non solo: la Juventus quest’anno ha ottenuto l’accesso alla competizione europea più importante solo alla fine del campionato, all’ultima giornata per la precisione (e solo grazie a un pareggio del Napoli). Una stagione – per i loro standard – fallimentare, con Pirlo sempre più ai margini del progetto, Buffon che ha dato il suo addio (vero, stavolta), Chiellini che rischia di non vedersi rinnovato il contratto, e una squadra da ritirare su. E allora: perché mai Cristiano Ronaldo, che il prossimo febbraio spegnerà 37 candeline, dovrebbe rimanere a Torino? Continua a scrivere nel post:

Ho già detto che io non inseguo i record, i record inseguono me. Per coloro che non capiscono cosa intendo con questo, è molto semplice: il calcio è un gioco collettivo, ma è attraverso il superamento individuale che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi. È cercando sempre di più sul campo, lavorando sempre di più fuori dal campo, che i record alla fine emergono e i titoli collettivi diventano inevitabili, essendo alcuni la naturale conseguenza degli altri. Quindi, sono molto orgoglioso di questo fatto che è stato ampiamente replicato negli ultimi giorni: Campione in Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore della Coppa in Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore della Supercoppa in Inghilterra, Spagna e Italia; Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; Miglior marcatore in Inghilterra, Spagna e Italia; Più di 100 gol per un club in Inghilterra, Spagna e Italia. Niente è paragonabile alla sensazione di sapere che ho lasciato il segno nei paesi in cui ho giocato e che ho dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi muove e questo è ciò che continuerò sempre a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio! Restiamo uniti!

