Il piccolo Eitan ha saputo della morte dei suoi genitori

Le condizioni del piccolo Eitan Biran migliorano giorno dopo giorno. Il bambino, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, è uscito dal reparto di rianimazione dell’Ospedale Regina Margherita di Torino lo scorso 1° giugno e ora sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione in compagnia della zia. Proprio quest’ultima ha raccontato al bambino cosa è successo quel terribile 23 maggio su quella funivia e le sorti dei suoi genitori.

Eitan Biran ha saputo della morte della madre e del padre

Un percorso psicologico di consapevolezza, con il ruolo fondamentale della zia che – nel corso delle scorse settimane – è stata nominata tutrice del bambino dal tribunale di Torino. Al suo fianco ci sono anche la nonna e un’altra zia arrivata direttamente da Tel Aviv. L’avvocato Cristina Pigna, al quotidiano La Stampa, ha raccontato di come – ora – al bambino sia stato raccontato cosa è accaduto domenica 23 maggio.

“Il bambino sta apprendendo lentamente quanto è successo con i familiari e gli psicologi. È venuto a conoscenza delle conseguenze della tragedia con le modalità concordate dai medici, dagli specialisti e dai familiari. È un cammino lungo e delicato”.

Un atto dovuto, soprattutto per rispondere alle domande fatte dal bambino poco dopo il risveglio dal coma farmacologico. Un percorso appena iniziato che potrebbe culminare – una volta dimesso dall’Ospedale e superate le ferite fisiche – con il viaggio in Israele. I genitori di Eitan Biran, infatti, avrebbero voluto tornare insieme al figlio nel loro luogo natio e farlo crescere lì, in compagnia degli altri parenti. Ora, come spiegato dall’avvocato della zia del piccolo, si vuole far fede a quella promessa fatta dalla madre e dal padre.

Nel frattempo proseguono le indagini su quanto accaduto lungo la funivia Stresa-Mottarone. Nella giornata di ieri è stato pubblicato l’audio della telefonata dei soccorritori accorsi sul posto dopo la segnalazione dell’incidente.

(foto: da Facebook)