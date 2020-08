Il necrologio per il marito morto di COVID-19: «Possa il karma punirvi tutti»

Il necrologio della vedova di David W. Nagy per il marito morto dopo essersi ammalato di COVID-19 sta diventando virale perché si è trasformato in un atto d’accusa nei confronti di chi, sottovalutando la pericolosità del Coronavirus SARS-COV-2, ha consentito e consente ancora oggi la sua circolazione: “Dave ha fatto tutto quello che doveva fare, ma voi no”, ha scritto Stacey Nagy, 72 anni, nel tributo al 79enne morto il 22 luglio che lascia cinque figli. “Peccato per tutti voi, e possa il Karma trovarti tutti!”. Come ha spiegato lei stessa a Buzzfeed, David aveva patologie che aumentavano il rischio di morte in caso di contagio, tra cui il diabete, problemi cardiaci e primi segni di demenza.

Mentre la pandemia si diffondeva negli Stati Uniti, Stacey e suo marito hanno cercato di prendere tutte le precauzioni possibili: “Siamo stati sposati per 20 anni e ora lui non c’è più”, ha detto. “È stato semplicemente devastante per me. Mi fa incazzare perché non aveva bisogno di morire. Se le persone avessero seguito le raccomandazioni, le cose sarebbero andate diversamente”. “I membri della famiglia credono che la morte di David sia stata inutile”, recita il necrologio. “Incolpano della sua morte – e di quella di altre persone innocenti – Trump, Abbott e tutti gli altri politici che non hanno preso sul serio questa pandemia e sono più preoccupati della loro popolarità e dei voti che delle nostre vite”. “Ma la colpa è anche delle molte persone ignoranti, egocentriche ed egoiste che si sono rifiutate di seguire il consiglio dei professionisti medici, credendo che il loro” diritto “di non indossare una mascherina fosse più importante del contagiare persone innocenti”, hanno scritto i familiari nel necrologio. Fino al finale: “Vergognatevi tutti, e possa il karma punire ognuno di voi!”.