Derek Chauvin è stato condannato per omicidio nel processo per la morte di George Floyd a Minneapolis. Chauvin, ormai ex poliziotto, è stato ritenuto colpevole dalla giuria per tutti e tre i capi di accusa.

Il momento in cui Derek Chauvin viene dichiarato colpevole per la morte di George Floyd | VIDEO

In questo video il momento in cui il giudice pronuncia il verdetto:

Derek Chauvin guilty of all three charges he faced in connection with the murder of #GeorgeFloyd #blacklivesmatter pic.twitter.com/vaRRRGGdXg https://t.co/0UIhO1JIgA — Nancy Porsia (@nancyporsia) April 20, 2021

Chauvin ha poi lasciato il tribunale in manette. L’ex poliziotto, dichiarato colpevole di omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado ora può essrre condannato a 40 anni di carcere, ma se fossero riconosciute tutte le aggravanti potrebbe rischiare una pena pari a 75 anni. Spiega Repubblica:

«Colpevole. Colpevole. Colpevole». Per tre volte, per tre capi d’imputazione, la giuria popolare nel tribunale di Minneapolis ha raggiunto la stessa conclusione unanime. George Floyd non potrà tornare in vita, ma la prima reazione è quasi unanime: giustizia è fatta. L’agente di polizia Derek Chauvin, bianco, è stato riconosciuto colpevole di tutti e tre i reati per i quali la pubblica accusa lo aveva incriminato. I reati in questione — tradotti per quanto possibile nel codice penale italiano — vanno dall’omicidio preterintenzionale all’omicidio colposo

Di fronte al tribunale la folla è scoppiata in un urlo di gioia applaudendo: