Il messaggio di Netflix al pubblico di “Stranger Things” dopo la strage di Uvalde

Non si possono cancellare scene, utili alla trama e alla narrazione di un film o di una serie tv, a poche ore dalla messa in onda. Ne è consapevole Netflix che, per questo motivo, ha deciso di inserire alcuni istanti di vuoto (riempiti da alcune parole scritte) prima dell’inizio della prima puntata di Stranger Things 4 – da oggi online, anche in Italia -, in riferimento a quanto accaduto il 25 maggio alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. Quella sparatoria che ha provocato la morte di 19 bambini e due adulti (insegnanti).

Good for the @Stranger_Things team for adding this warning. Many of us watched the scene when it was released early, and it is very distressing to see again fresh off the heels of Uvalde. Gun violence in America has permeated every facet our lives for too long. #StrangerThings4 pic.twitter.com/avt7ANWelA

— Molly🦇✨ (@MollyDelReyy) May 27, 2022