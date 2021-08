Medaglia d’oro d’imbecillità: il maratoneta francese che fa cadere tutte le bottiglie d’acqua | VIDEO

La maratona è la gara simbolo delle Olimpiadi. Quei 42 chilometri e 195 metri percorsi a perdifiato, inseguendo il sogno di una vita. La disciplina in cui il vero spirito olimpico pervade le strade delle città ed emerge nella fatica e nel sudore dei coraggiosi atleti che vi partecipano. Ma quella andata in scena a Tokyo 2020 ha regalato un pessimo spettacolo in termini di correttezza nei confronti degli altri e il protagonista di questa assurda vicenda è stato il maratoneta francese Morhad Amdouni.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL — Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021

Il maratoneta francese che impedisce ai rivali di rifornirsi d’acqua

Mentre gli atleti stavano attraversando di corsa le bollenti e umide strade della capitale giapponese, l’atleta transalpino ha avuto la “geniale” idea di boicottare il rifornimento d’acqua dei suoi rivali. Arrivati a uno dei check-point (al 28esimo chilometro, a poco più di metà gara), gli atleti hanno trovato sulla propria destra il classico banchetto con su posizionate le bottigliette da prendere liberamente per recuperare – attraverso l’acqua – parte dei sali minerali persi con il sudore.

I primi, come si vede dal filmato, riescono ad agguantare una bottiglietta. Poi arriva il maratoneta francese che fa piazza pulita. Si potrebbe pensare a un gesto goffo da parte di Morhad Amdouni, ma le immagini parlano chiaro: fa cadere di proposito tutte le bottigliette in fila agguantando l’ultima. Di fatto, dunque, gli altri atleti alle sue spalle non sono riusciti a rifornirsi e sono stati costretti ad attendere il check-point successivo. Una mossa del tutto contraria al classico spirito olimpico e, il tutto, non gli ha neanche permesso di conquistare un grande risultato: nonostante il boicottaggio nei confronti dei suoi colleghi-rivali, infatti, il transalpino ha chiuso al 17esimo posto, tagliando il traguardo sei minuti dopo il vincitore.