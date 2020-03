Il Giornale e la storia della presunta foto di Rocco Casalino che fa jogging con il compagno a Roma

Il Giornale oggi pubblica una fotografia sfocatissima che secondo il quotidiano dovrebbe ritrarre il portavoce del presidente del Consigli Rocco Casalino che sarebbe impegnato in una seduta di jogging di gruppo con il suo compagno nelle vie di Roma.

La foto, scrive il quotidiano, circola vorticosamente sul web e tra gli addetti ai lavori. Una immagine circonfusa da un velo di mistero, uno scatto rubato, probabilmente il frame di un video.

Al centro dell’obiettivo ci sarebbero Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, e il suo compagno Marco. I due sembrano fare jogging o una semplice passeggiata nel centro della Capitale. Non ci sarebbe nulla di male, sarebbe una scena di normale vita quotidiana se non fossimo ai tempi delle restrizioni da Coronovirus. Perché, se così fosse, i due starebbero infrangendo i protocolli di sicurezza previsti dal premier di cui Casalino è portavoce.

Per il decreto, infatti, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti ed è necessario tenere un metro di distanza l’uno dall’altro. Distanza di sicurezza che in questo caso, a giudicare dall’immagine, non sembra essere rispettata. E, sui volti dei due, non compare neppure nessuna mascherina. Abbastanza, di questi tempi, per scatenare la polemica.