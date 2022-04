Il furgone donato da Fedez alla Croce Rossa è pronto a partire per l’Ucraina

Al suo interno 400 scatole di insulina per dare aiuto alle persone più fragili in quel teatro di guerra continua

Lo aveva annunciato lo scorso 17 marzo, quando aveva comunicato ai suoi follower i suoi problemi di salute prima di essere operato (e dimesso dal San Raffaele di Milano) al termine dell’operazione al Pancreas per quel raro tumore neuroendocrino. Ora quel dono fatto dalla sua fondazione alla Croce Rossa Italiana è pronto per partire alla volta dell’Ucraina. Al suo interno, come spiegato dallo stesso Fedez, ci sono alcuni medicinali donati dalla Fondazione Italiana Diabete e che aiuteranno i cittadini ucraini più fragili.

Fedez, il furgone donato alla Croce Rossa in partenza per l’Ucraina

E questa mattina, al Centro Formativo Nazionale della Croce Rossa Italia a Bresso, c’era anche Fedez, nonostante la sua convalescenza post operatoria. Il rapper di Rozzano ha voluto vedere con i propri occhi quel furgone refrigerato che sarà utilizzato per portare medicinali in Ucraina per essere distribuiti a medici e ospedali.

“Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da Fondazione Italiana Diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile”.

All’interno del camion refrigerato a uso medico (che quindi ha delle caratteristiche ben precise per evitare il deperimento dei prodotti), ci saranno 400 scatole di insulina, quell’ormone proteico che (nelle persone che non hanno il diabete) serve a sintetizzare gli zuccheri attraverso il pancreas. Un supporto concreto, dunque, a tutti quei cittadini ucraini che hanno il diabete che, senza l’utilizzo dell’insulina, rischiano di aggravare le proprie condizioni di salute. E Fede ha voluto metterci la firma e la faccia, attraverso la fondazione che porta il suo nome e con un gesto che va oltre al simbolismo.

(foto: da profilo Instagram di Fedez)