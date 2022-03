Fedez ha donato alla Croce Rossa un camion per portare medicinali ai cittadini ucraini

Un gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino devastato dalla guerra e in fuga da quelle città rimaste sotto un cumulo di macerie per colpa dei bombardamenti. Su Instagram, dopo aver annunciato ai suoi follower di avere un serio problema di salute, Fedez ha detto di aver acquistato – attraverso la sua fondazione benefica che già in passato si è occupata di altre iniziative di solidarietà – un automezzo donato alla Croce Rossa per aiutare i volontari nel trasporto di medicinali speciali verso l’Ucraina.

Fedez dona alla Croce Rossa un camion per i medicinali all’Ucraina

Un gesto che non è meramente simbolico, ma anche pratico: “Tramite la mia Fondazione, abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Questo automezzo verrà donato direttamente alla Croce Rossa che in questi giorni lo riceverà e sono sicuro che potrà farne buon uso”. Un camion che si aggiungerà alla flotta di quelli che si stanno già usando in questi giorni per inviare medicine e beni di prima necessità al popolo ucraino.

Buona parte degli aiuti è arrivato fino al confine con l’Ucraina, soprattutto nella zona tra la Polonia e la Romania dove il flusso dei profughi che fuggono dalla guerra è molto intenso essendo i primi punti approdo fuori dal loro Paese. E con questa donazione, Fedez spera di poter portare un aiuto concreto ai cittadini ucraini – in particolar modo a donne e bambini che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni sotto una pioggia di missili e bombe. Un gesto di solidarietà che racconta di come il rapper sia sempre in prima linea nel social. Lo fece durante la pandemia con la raccolta fondi per la creazione di altri posti letto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. E lo ha fatto anche oggi.

(foto: da Instagram Stories)