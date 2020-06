Il Fatto e la Casellati che bestemmia in aula

Oggi il Fatto Quotidiano accusa la presidente del Senato Elisabetta Casellati di aver bestemmiato in Aula ieri durante la discussione sul DL Elezioni:

Costretti a rimettersi in autostrada o in treno, chi in aereo nella notte o alle prime ore dell’alba con la paura di non arrivare in tempo per l’aula convocata alle 9.30 della mattina. Dove c’è stata la resa dei conti, un tutti contro tutti: “Mi assumo la responsabilità, ma c’era la senatrice Taverna al mio posto”, ha cercato di smarcarsi subito la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, replicando alla accusa di Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Che le ha chiesto conto dell’accaduto e soprattutto di non scoraggiare sufficientemente i trabocchetti dell ’opposizione. Quelli di cui Roberto Calderoli, che il regolamento del Senato lo conosce come le sue tasche, è maestro incontrastato.

La presidente ha accusato il colpo, ma poi ha perso decisamente le staffe: la moviola impietosa dell’aula l’ha ripresa mentre maltrattava chiunque le capitasse a tiro. A farne le spese sono soprattutto gli assistenti assiepati attorno a lei, accusati in malo modo di non fare il loro dovere: vigilare e intervenire per censurare, per esempio,chi scatta foto in aula. A un certo punto le è sfuggita pure una bestemmia: “Per Dio. Siete qua come pupazzi o volete parlare?”. Proprio lei, che la scorsa settimana aveva scortato in elicottero la statua di Sant’Antonio in quel di Padova, sua città natale. L’imprecazione, curiosamente, viene “censurata” dal resoconto stenografico del Senato e ignorata dalle agenzie di stampa (ma non dai siti dei giornali, gli unici a dare la notizia).