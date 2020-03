Il fantastico spettacolo degli italiani alle prese con i discorsi di Giuseppe Conte

Le dirette Facebook del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oltre ad aver introdotto un modo nuovo (non necessariamente migliore) di fare politica sono diventate un vero e proprio genere a sé stante. Quasi fossero una serie televisiva – e complice il fatto che siamo tutti a casa – ogni volta che Palazzo Chigi annuncia una diretta siamo tutti sul divano in attesa del nuovo colpo di scena del Presidente del Consiglio, avvocato del popolo e amico di tutti gli italiani.

Stiamo morendo di fame dateci soldi subito!1

L’emergenza Covid-19 ha spazzato via gran parte della classe politica italiana lasciando quasi tutto il palcoscenico a Giuseppe Conte che da qualche tempo ha pure una sexy pagina di fan le bimbe di Giuseppe Conte. Il mistero del salto di specie del nostro Presidente del Consiglio, capace di mutare nell’arco di pochi mesi da passacarte di Salvini e Di Maio a daddy garbato ma risoluto sarà studiato negli anni a venire. La persona in fondo è la stessa, non sappiamo se sia mutato il suo DNA politico. Certamente Conte ha saputo cogliere il desiderio delle italiche genti di avere un uomo forte al comando e al tempo stesso di non commettere gli errori di Salvini che quella forza la ha intesa sempre come dimostrazione muscolare di potenza.

Siamo gente difficile. Siamo pur sempre il popolo che invoca l’Esercito nelle strade, quello dei delatori che urlano contro runner, ciclisti e mamme a passeggio coi bambini e che al tempo stesso strilla che con la quarantena gli stanno togliendo il diritto fondamentale di andare in palestra, dall’amante o fare l’aperitivo in piazza con gli amici. Quel popolo, o meglio una parte di esso, si raccoglie quotidianamente su Facebook ad osservare l’apparizione giornaliera di Conte.

Grazie per averci esposto alla morte!

Che sia dallo studio di Palazzo Chigi, dall’Aula della Camera o da quella del Senato poco importa. C’è chi pende dalle sue labbra e lo difende scrivendo cose «è solo un essere umano, non è mica un dio», chi ne apprezza la fermezza e il parlare forbito, chi dice che è il migliore dei presidenti possibili. Altri ancora devono fare la mano con le varie terminologie che i fan della serie conoscono bene. Cos’è un DPCM? Perché Conte ripete al Senato le stesse cose che ha detto alla Camera? Cos’è un’informativa? Concetti da iniziati al culto del Conte.

Ma ci sono anche molti detrattori. Italiani che in questo momento difficile non hanno perso il sangue freddo e non si fanno certo ingannare dal ciuffo impomatato, dalla pochette e dalla parlantina del Nostro. Sono quelli che sanno sempre cosa fare, come farlo e soprattutto quando. Il tizio che si chiede come mai gli immigrati non si ammalano di coronavirus. La tizia che non crede che siano davvero morte tutte quelle persone e chiede di accedere ai referti delle autopsie (come se sapesse leggerli, ma tanto saranno sicuramente falsi). Italiani sull’orlo di una crisi di nervi che passano le loro giornate a chiedere «quando arriva il decreto soldi?» a denunciare Conte per «averci esposto tutti alla morte» o che da giorni scrivono che i viveri sono finiti, i supermercati vuoti e stiamo morendo tutti di fame.

C’è l’apocalittico che ha capito tutto: dopo la pandemia ci sarà la guerra. E dopo la guerra chissà. Quello che proclama «non esiste perdono per alieni ingegneri di morte in laboratorio» e la tipa gentile che pensa che se si segue quello che dice il cuore non si sbaglia mai.

Chiudere tutto, lasciare gli italiani all’estero dove stanno e già che ci siamo usciamo dalla UE

L’italiano non capisce come mai non si può dire una volta per tutte – e mettere per iscritto per decreto – quando finirà la pandemia. Finirà il 3 aprile o il dittatore Conte ha altri programmi per prolungarla? È curioso come agli italiani nostalgici del Fascismo l’idea di avere un dittatore non vada giù. Eppure una dittatura, quella vera e seria, non si limita certo a mettere in quarantena il Paese. L’ultima volta che è successo il Parlamento è stato chiuso per davvero, e scordatevi le elezioni (e le battute sul premier non eletto, se è per quello).

Non ci sono solo lamentele, ma anche proposte, soluzioni, consigli. Ad esempio bisogna chiudere tutte le frontiere italiane «anche quelle non ufficiali» altrimenti ci riportano il virus in casa. Le frontiere non ufficiali probabilmente sono quelle con l’Uzbekistan o il Sud Africa.

All’insegna della solidarietà la proposta di quella che chiede di «bloccare il rimpatrio degli italiani all’estero» cosa che ci ucciderebbe senza darci la possibilità di difendersi. L’Unità di Crisi della Farnesina va fermata (con la forza?) per evitare un’ecatombe. A quanto pare basta essere usciti dai confini nazionali per perdere tutti i diritti. Cosa ci si poteva aspettare d’altronde da quelli che considerano le persone che stanno annegando meno importanti del proprio cane.



C’è chi guarda al futuro. Una volta finita la pandemia e incassati gli aiuti europei cosa c’è di meglio che uscire dall’Europa Unita. E visto che il format del DPCM piace tanto perché Conte non fa un bel decreto per uscire dalla UE (poi non lamentatevi della dittatura)? Se uscissimo dalla UE, ragiona un altro, non ci sarebbe poi molto da perdere visto che «gli aiuti stanno arrivando da altri paesi del mondo, non dai nostri connazionali». Non fa una grinza.

E se il Governo non facesse quello che si legge nei commenti guai a lui. Il carissimo Conte non deve far mancare nulla alla popolazione «altrimenti finirà così con le rivolte». Poco male visto che al momento c’è un perfetto equilibrio tra coloro che minacciano sommosse popolari e coloro che chiedono l’Esercito nelle strade. La situazione dovrebbe risolversi rapidamente con un minimo spargimento di sangue.

I risvegliati hanno invece scoperto il piano malvagio di Conte: «affamare l’Italia per far comprare a due soldi alle multinazionali i nostri migliori asset economici». È il premier che vuole distruggere l’economia con la scusa del coronavirus.

E lo sappiamo tutti che il virus «è stato creato ad hoc per la pandemiabond» in collaborazione con gli impianti 5G.

È un Conte decisamente complesso quello che emerge dai commenti dei fan della serie. Allo stesso tempo è un malvagio dittatore degno della Spectre che però non è in grado nemmeno «di mantenersi una famiglia e convive con la figlia di un evasore». La spiegazione più semplice è che Conte nella stanza dei bottoni stia premendo tutto a caso. Vedremo come andrà a finire questa stagione. Un dato è certo: l’Italia riuscirà ad uscire dall’epidemia di Covid-19, il dubbio è se riusciremo a sopravvivere a certi italiani.