Rai rende noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’azienda. Il dipendente, che è un giornalista, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. L’uomo, informa la Rai, è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni. Per ora non presenta sintomi.

Il dipendente RAI positivo al Coronavirus

Il dipendente RAI era stato nella zona gialla in trasferta ma a quanto pare non è stato in azienda negli ultimi dieci giorni. L’azienda, fa sapere l’ufficio stampa, è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall’epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle. Il dipendente, risultato positivo al primo tampone, è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni

Intanto è stato confermato il primo caso di contagio da coronavirus in Ucraina. Si tratta di un uomo tornato di recente dall’Italia che ora è in cura in un ospedale di Chernivtsi, al confine con Polonia e Romania. Come ha reso noto il vice ministro della sanità, Viktor Lyashko, l’uomo era arrivato in Romania dall’Italia in aereo e poi aveva proseguito in auto. La moglie è stata messa in isolamento.