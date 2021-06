Il deputato della Lega e la bufala del vaccino obbligatorio per i minori

Alessandro Pagano ha prima pubblicato e poi rimosso una fake news su un presunto voto in aula sulla vaccinazione obbligatoria per i minori fino a 12 anni

Fonti certificate dall’interno del Parlamento. O forse no. Il deputato della Lega Alessandro Pagano si è reso protagonista della pubblicazione di un messaggio molto ambiguo – per usare un eufemismo – sulla propria pagina Facebook. Ha parlato, senza fornire molti dettagli, di un voto alla Camera per rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti i minori al di sotto dei 12 anni. Null’altro, se non una pacca sulla sua stessa spalla per aver votato contro. Poi nessun altro riferimento e quel post che – dopo le polemiche – è sparito dai radar dei social (ma grazie aglio screenshot, non dalla memoria dei social).

Alessandro Pagano e la bufala del vaccino obbligatorio agli under 12

Questo il messaggio pubblicato (e poi rimosso) da Alessandro Pagano.

“Premessa: ho votato contro questa norma e quindi mi sento moralmente a posto, ma purtroppo la settimana scorsa la Camera dei Deputati ha votato la vaccinazione obbligatoria per i ragazzi minorenni e fino a 12 anni. Ora dico: questo ministro Speranza senza dati scientifici e in assenza di linee guida come ha potuto portare il parlamento a votare questa norma??? Le sue responsabilità sono gravissime così come lo furono in occasione delle mancate linee guida per le cure domiciliari. Adesso basta!! Vogliamo le dimissioni del ministro della Salute, Roberto Speranza”.

Ma di cosa parla Alessandro Pagano? Il deputato della Lega – già salito agli “onori” della cronaca parlamentare per aver definito Silvia Romano “una neoterrorista” – parla di questa legge approvata, ma non si trova alcun riferimento in merito tra i provvedimenti approvati da Montecitorio. Non specifica se si parla di vaccinazioni anti-Covid o di altre tipologia di immunizzazione per altre malattie. Inoltra, come spiega Bufale.net, tra le risposte a quel post ce n’era una scritta da Mariolina Castellone, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato della XII Commissione Permanente Igiene e Sanità.

Vaccinazione obbligatoria per i minori?? Ma di cosa parla? Come potrebbe mai essere obbligatoria la vaccinazione per i minori per i quali non ci sono studi e non per gli adulti?? Ma perché raccontate queste frottole?

Covid o non Covid. Fonti parlamentari non riportano alcune notizia in merito e nella legislazione italiana si fa riferimento solamente alle “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” in vigore dal 2017, relative ad altre patologie. Ma questa è la Lega.

(foto: da Facebook)