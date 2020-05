Ieri ha organizzato una cena con gli amici ma è stato multato. Nei guai per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, ha scritto il 5 maggio l’agenzia di stampa AGI, è finito un consigliere di maggioranza della Lega con delega all’Agricoltura nel comune di Bagnolo (Brescia). Tra gli invitati alla cena, che è andata in scena il primo maggio, c’era anche il marito dell’assessore alle Politiche alla famiglia e capogruppo di maggioranza del Carroccio.

Il consigliere della Lega che organizza una festa a Bagnolo

A segnalare la festa abusiva una persona insospettita dalle auto parcheggiate nel piazzale, che ha telefonato ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. Sul posto sono arrivate tre pattuglie che hanno interrotto la cena sul più bello. Preso atto della violazione del divieto, è scattata la sanzione amministrativa di 280 euro per assembramento e uscita non autorizzata per ognuna delle persone presenti. Tra l’altro nella confusione del momento, qualcuno sarebbe anche riuscito a scappare per i campi.

A Bagnolo la sindaca di Fratelli d’Italia Cristina Almici è indagata. La vicenda riguarda un’inchiesta sul concorso pubblico per scegliere proprio il capo dei vigili e che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato truccato per favorire la donna.

L’ordinanza di custodia cautelare riguarda Basma Bouzid, tunisina di origini ma cittadina italiana, premiata come Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica due anni fa. Indagata a piede libero il sindaco Cristina Almici, esponente di Fratelli d’Italia, partito in cui milita anche la stessa comandante Basma Bouzid. Ai domiciliari è finito Il comandante della Polizia locale di Cazzago San Martino (Brescia), all’epoca componente esterno della commissione mentre il segretario del Comune di Bagnolo Mella, all’epoca presidente della commissione, è sottoposto all’obbligo di dimora a cura della Compagnia di Verolanuova.

Leggi anche: Il Viminale e la nuova stretta dei controlli nella Fase 2