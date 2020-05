Il Viminale e la nuova stretta dei controlli nella Fase 2

Il ministero dell’Interno pensa a una nuova stretta dei controlli nella fase 2. I primi due giorni dell’allentamento delle misure per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e per COVID-19 hanno portato con sé sanzioni e soprattutto tanta gente senza mascherine e protezioni di alcun genere. Per questo il Viminale ha deciso di puntare l’attenzione sugli esercizi commerciali e sulle attività dove gli assembramenti sono più facili. E, scrive oggi Il Messaggero, di provare una stretta durante il week end.

Il controllo con i droni sulle aree giochi ad esempio potrebbe essere potenziato, visto che già ieri le famiglie si presentavano a giocare dalle parti del laghetto. Secondo Luciana Lamorgese quindi c’è un rischio che la tensione si allenti. E quindi è meglio muoversi prima.

E almeno in base ai primi dati, gli appelli sono stati accolti. Solo in 3.691 sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento sugli spostamenti (da 400 a 3mila euro la punizione); 98 per false attestazioni/dichiarazioni; 11 per violazione della quarantena. Per quanto riguarda le attività e gli esercizi commerciali, molti dei quali hanno riaperto proprio il 4, dei 100.816 monitorati, il provvedimento di chiusura è scattato soltanto per 23; 96 i titolari sanzionati.

Le forze di polizia hanno mantenuto alto il numero delle verifiche, anche se non più a tappeto,main zone mirate, dove si rischiano maggiori assembramenti: stazioni, parchi, lungomari, aree della movida. E i risultati arrivati dalle prefetture confortano il ministero, al di là del fatto che qualche mascherina in più in giro non avrebbe guastato.