Il consigliere comunale di Trieste (eletto con la Lega) che vuole “picchiare” Fedez

Il suo linguaggio violento (e che strizza l’occhio al classico odio di ambienti di estrema destra) ha costretto la Lega a espellere Fabio Tuiach dal partito nel 2017, ovviamente dopo aver sostenuto la sua candidatura e averlo reso un personaggio attivo nella politica triestina. Dal giorno del suo allontanamento forzoso dal Carroccio, il Consigliere Comuna di Trieste non ha modificato il suo spartito e – soprattutto quando si parla di diritti civili per la comunità LBGT – la sua dialettica trascende in amenità violente e volgari. L’ultimo a finire nel mirino dell’ex pugile è stato Fedez, reo di essere uno dei principali sostenitori social del ddl Zan.

Tuiach il consigliere di Trieste che minaccia Fedez e vuole picchiarlo

“Fedez non è la mia categoria di peso, ma lo prenderei ugualmente a sberle – si legge in un post pubblicato sui social – per non sbagliare e magari poi diventa un influencer in Cristo. A sedici anni ho fatto a botte con un mio coetaneo che era un bullo e prometteva molto male, ma dopo la lezione che gli ho dato davanti alla sua compagnia di bulletti ha cambiato vita e forse gliel’ho salvata, perché stava cadendo nell’eroina ed ora è un bravo ragazzo e siamo amici. Un cartone nei denti a volte salva la vita”.

Insomma, Tuiach vorrebbe picchiare Fedez per “educarlo” e magari diventarci amico come successo quando aveva 16 anni. A parte la narrazione strappalacrime, il consigliere di Trieste ha superato – ancora una volta – il limite della decenza dialettica. Non è nuovo a uscite simili e, questa volta, il diretto interessato ha risposto su Instagram. Il rapper, però, ha commesso un “errore”: non si tratta di un consigliere leghista, ma di un consigliere ex Lega. Perché dal 2017 anche il Carroccio – dopo averlo fatto “diventare un pericolo” – si è accorto di quella scheggia impazzita chiamata Tuiach.