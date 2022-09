Il commovente addio al tennis di Roger Federer in lacrime e mano nella mano con Nadal | VIDEO

Due uomini che piangono senza ritegno, uno di fianco all’altro, tenendosi stretta la mano. Non esiste oggi un’immagine così bella, dirompente, rivoluzionaria come quella che ci hanno regalato ieri sera a Londra queste due leggende del tennis e dello sport in senso assoluto: Roger Federer e Rafael Nadal. La ragione è persino pleonastico specificarla: l’addio del “most ichonic athlete”, come Rafa Nadal ha definito ieri l’amico e rivale Roger Federer. Perché questo è stato Federer negli ultimi 20 anni, il perfetto punto di incontro tra la perfezione estetica e il risultato sportivo. Non il più vincente di sempre (chiuderà dietro Djokovic e lo stesso Nadal) ma il più bello, il più amato. In una parola, il tennis.

Il commovente addio al tennis di Roger Federer in lacrime e mano nella mano con Nadal | VIDEO

La sconfitta al super tie-break del loro ultimo doppio insieme, alla Laver Cup, il torneo di esibizione che lo stesso Federer ha creato, non è che un numero del tutto marginale nell’ultima notte su un campo da tennis di Roger Federer, in mezzo a quel fiume umano di rosso e di blu che non riuscivano a nascondere le lacrime dei 15.000 della O2 Arena e di ogni singolo protagonista che ha avuto la fortuna di assistere dal vivo e dal campo all’ultima danza di King Roger. Tra loro, anche il nostro Matteo Berrettini, tra i più attivi, durante tutto l’incontro, a spingere, consigliare e incoraggiare le due leggende all’opera.

Despite all the tears, Roger Federer said it had been wonderful to share the court with Rafael Nadal. “I enjoyed tying my shoes one last time. Everything was the last time.”#LaverCup pic.twitter.com/7RgeB0ny8n — Eurosport (@eurosport) September 24, 2022

Ieri a Londra, in quelle lacrime torrenziali e inconsolabili, si è chiusa un’era. Dentro c’erano gli ultimi vent’anni della loro vita e una delle più grandi rivalità sportive e amicizie indissolubili (senza alcuna contraddizione in termini) che lo sport a ogni livello e di ogni epoca abbia mai prodotto. Come due vecchi amici che si ritrovano per dirsi addio (anche se sarà solo un arrivederci). Si è ritirato Federer, ma sembra quasi che lo abbiano fatto insieme, e forse non manca ancora molto perché ciò avvenga davvero, complice il dolore al piede di Rafa che si fa ogni giorno più intenso e meno tollerabile. Passeranno altre generazioni, arriveranno altri campioni (alcuni sono già arrivati, su tutti Alcaraz e Sinner), ma di sicuro non esisterà nulla di paragonabile a quello che hanno rappresentato per il tennis e per lo sport Roger e Rafa negli ultimi vent’anni. Non nei prossimi cento anni. Bisogna solo essere grati di averli visti all’opera dentro e fuori dal campo, di essere stati loro contemporanei.