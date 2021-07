Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera che sconsiglia ai giovani di vaccinarsi

In un’intervista a Repubblica Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha sconsigliato agli under 40 di farsi somministrare il vaccino “perché la letalità è inesistente”

Si è vaccinato, ma ha rivelato di averci “riflettuto moltissimo” prima di farlo, perché “tra i 40 e i 50 anni bisogna pensarci bene, e sotto i 40 la letalità è inestitente”. Parole di Francesco Lollobrigida, 49enne capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. In un’intervista rilasciata questa mattina a Concetto Vecchio su Repubblica, il deputato si è improvvisato virologo e si è lasciato andare a dichiarazioni quantomeno fuori luogo sulla campagna di immunizzazione. Ha ammesso di aver ricevuto una dose di Johnson&Johnson dopo essere risultato positivo in passato, ma si è scagliato contro chi, sotto i 40 anni, decide di farsi iniettare il farmaco. “Non consiglierei a nessuno sotto i 40 di farlo”, e “chi lo fa compie un atto di generosità, ma introdurre l’obbligo vaccinale non è degno di uno Stato liberale”.

Inutile ricordare a Lollobrigida che più sono i vaccinati e meno circolano le varianti del virus, visto che il farmaco consente di non sviluppare i sintomi che poi sono il primo metodo di contagio (in particolare tosse e starnuti). Secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, aggiornato all’11 giugno, sono 366 dei 32.938 (l’1,1%) i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 83 di questi avevano meno di 40 anni (53 uomini e 30 donne con età compresa tra i 0 e i 39 anni). Di 7 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, degli altri pazienti, 62 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 14 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. Esiste quindi una mortalità al di sotto dei 40 anni, principalmente legata a patologie pregresse che potrebbero compromettere il quadro clinico in caso di infezione.

Di Lollobrigida si apprezza almeno la trasparenza: ha ammesso di essersi vaccinato, mentre la leader del suo partito, Giorgia Meloni, che tende ad aggiornare i suoi social con qualsiasi evento la riguardi, glissa spesso sull’argomento: l’ultima dichiarazione risale allo scorso 11 giugno, quando dichiarò di aver “prenotato” la somministrazione: possibile che in più di un mese non sia stata ancora chiamata, senza che abbia denunciato il disservizio?