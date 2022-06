Il bruttissimo infortunio di Zverev durante il match con Nadal al Roland Garros | VIDEO

Stava rispondendo a un potente dritto di mancino di Nadal al termine dell’ennesimo lunghissimo scambio della partita. E proprio in quel momento, dopo esser riuscito ancora una volta a mandare la pallina al di là della rete, Alexander Zverev è stato vittima di quello che sembra essere un gravissimo infortunio alla caviglia destra. Il tennista tedesco, infatti, ha puntato il suo piede a terra, con tutto il peso del suo corpo amplificato dallo slancio. Subito ha gridato e ha chiesto l’aiuto dei medici.

No puede ser 😔 Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal Sus gritos son escalofriantes…#RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2022

Zverev, il brutto infortunio alla caviglia al Roland Garros

Le urla e le lacrime hanno immediatamente richiamato Rafa Nadal che ha percorso il campo per sincerarsi delle condizioni del suo avversario. E le immagini successive non sembrano essere di buon auspicio. Dopo l’intervento dei medici, infatti, il tedesco ha lasciato il campo a bordo di una sedia a rotelle, rientrando negli spogliatoi. Poi il rientro in campo con le stampelle per salutare l’arbitro, il pubblico e l’avversario.

E proprio in quel momento c’è stato il commovente abbraccio con il tennista spagnolo.

Adesso ci saranno le valutazioni mediche. La torsione innaturale della caviglia destra, sotto il peso del suo corpo, potrebbe non aver provocato solamente una distorsione. E questo infortunio lo ha costretto a dire addio, almeno per quest’anno, al sogno di conquistare il suo primo titolo Slam. Avanza, invece, Rafael Nadal che si giocherà il titolo francese contro il vincente tra Ruud e Cilic. E nel corso del match interrotto, lo spagnolo era riuscito a vincere il primo set al tie-break e stava lottando punto a punto con Zverev nel secondo (il match è stato interrotto sul punteggio di 6-6). Due set durati la bellezza di oltre tre ore.