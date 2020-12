La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: E’ pesante oggi, specie sul numero di morti, il dato sull’epidemia da Covid-19 in Italia: i nuovi casi sono 23.225, contro i 20.709 di ieri, le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale di 58.038. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e’ pari a 227.729, ma con 20.586 mila tamponi in piu’ rispetto a ieri. Il rapporto tamponi-positivi risale leggermente riportandosi a poco piu’ del 10% (10,1 contro il 9,99 di ieri). Ancora in calo le terapie intensive, 19 in meno (ieri -47), scese a 3.597, cosi’ come i ricoveri ordinari, 682 in meno (contro i -357 di ieri), 31.772 in tutto.

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi e i dati della Protezione Civile per il 3 dicembre

I casi ripartiti regione per regione: torna subito a correre la curva dei contagi in Veneto, dopo due giorni in cui era parsa deflettere: oggi sono 3.581 i nuovi positivi rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 154.490 casi Covid dall’inizio dell’epidemia, e 95 le vittime che portano il conteggio complessivo dei morti a 3.982. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendo però i numeri degli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 2.732 (-22), mentre le persone in terapie intensiva solo 336 (-4). I soggetti attualmente positivi: sono sono 70.603, rispetto ai 68.792 di ieri (+1.811). In Toscana sono 929 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 105.804 unità. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 929 casi odierni è di 50 anni circa (il 9% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 4,6% e raggiungono quota 67.618 (63,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.606.027, 14.469 in più rispetto a ieri, di cui il 6,4% positivo. Sono invece 4.845 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.492 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 35.430, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.739 (46 in meno rispetto a ieri), di cui 272 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 21 uomini e 17 donne con un’età media di 79,1 anni. Ancora 16 decessi Covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.719 tamponi pcr e registrati 374 nuovi casi positivi, mentre sono 86 i nuovi casi tramite test antigenici. Torna a salire il numero dei ricoveri 280 (ieri 273) persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 (143) nelle cliniche private e altre 35 (33) in terapia intensiva. Sostanzialmente stabile il numero delle persone in quarantena (7.467).