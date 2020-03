Un settantunenne positivo al Coronavirus è scappato dall’ospedale Sant’Anna di Como ed è ritornato a casa in taxi nella provincia di Bergamo. Il tutto, riferiscono i media locali, è successo ieri mattina. L’uomo era stato trasferito dalla Bergamasca a Como ed era ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive. Ma ormai si sentiva bene e quindi, dopo il controllo di primo mattino, ha preso le sue cose, chiamato un taxi ed è tornato a casa a Casnigo.

Il 71enne positivo al Coronavirus che scappa dall’ospedale di Como

Quando in ospedale si sono accorti della sua assenza, durante il giro di visite, hanno avvisato i carabinieri. I militari di Bergamo sono andati nella sua abitazione e lo hanno denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Il tassista che, ignaro, lo ha accompagnato a casa ha deciso di mettersi in auto quarantena e sta valutando di denunciarlo.

La storia fa il paio con quella accaduta ieri in Liguria, dove la polizia locale di Genova ha denunciato una donna di 59 anni che dopo essere passata con il rosso, ha detto di avere il Coronavirus pur di evitare la multa. La donna è stata denunciata per procurato allarme, sostituzione di persona e guida senza patente. È successo ieri pomeriggio in corso Quadrio. L’automobilista ha prima mostrato agli agenti una patente scaduta, poi ha detto di avere quella valida in casa. Accompagnata nella sua abitazione, ha iniziato a fingere di avere la febbre e mal di testa, dichiarando di aver contratto il virus. Indossate le mascherine, i poliziotti hanno avvisato il 118 facendo scattare la procedura. Una volta scongiurato il pericolo, col personale medico che ha constatato che la donna non aveva la febbre e nemmeno il Coronavirus, è scattata la denuncia.