Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa non fa in tempo a dare la parola al suo collega Romeo “che me l’ha chiesto in anticipo” che immediatamente mette le mani sulla copia che ha davanti a sé, sul banco della presidenza, della Gazzetta dello Sport, pronto a sfogliarla probabilmente in cerca di notizie sulla sua squadra del cuore, l’Inter. Tra chi gioca con lo smartphone e chi chiacchiera col vicino di “scranno”, di distrazioni se ne sono viste tante osservando le sedute di Camera e Senato. Ma che dal banco della presidenza si presti così poca attenzione sfacciatamente ai lavori dell’Aula è una novità.

La Russa legge la Gazzetta dello Sport durante una seduta in Senato

La clip che mostra il big di Fratelli d’Italia alle prese con il quotidiano è stata estrapolata dalla diretta streaming che trasmette tutto quanto avviene in Senato ed è diventata presto virale. Non è chiaro se La Russa intenda rispondere e giustificare un comportamento inadeguato al ruolo come quello tenuto, ciò che è certo è che il senatore FdI è recidivo: già a settembre si presentò in aula con diversi giornali sotto braccio e iniziò a leggere proprio la Gazzetta mentre conduceva la discussione in aula sul Green pass, senza mascherina.