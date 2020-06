Il focolaio di Coronavirus nell’impresa della carne Toennies nel Nordreno-Vestfalia

Almeno 400 dipendenti sarebbero risultati positivi al test. In Germania sono 187.184 i contagiati, mentre sono 8.830 coloro che hanno perso la vita per complicanze

Un nuovo focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 si è registrato nell’impresa della carne Toennies che si trova nel Nordreno Vestfalia in Germania. Stando a quanto riportano alcuni media, almeno 400 dipendenti sarebbero risultati positivi al test. Nel distretto di Guetersloh è stata per questo motivo disposta la chiusura delle scuole e degli asili infantili fino alle ferie estive, per evitare che il contagio dilaghi.

Il focolaio di Coronavirus nell’impresa della carne Toennies nel Nordreno-Vesftalia

Secondo la tesi sostenuta dal responsabile delle misure per l’epidemia di Toennies Gereon Schulze Althoff in conferenza stampa a Guetersloh i dipendenti dei macelli dell’impresa tedesca di lavorazione della carne potrebbero avere contratto il Coronavirus nei paesi di provenienza e averlo importato successivamente in Germania. La gran parte dei dipendenti dei diversi macelli impegnati nella lavorazione della carne per il gruppo Toennies vengono dalla Bulgaria e dalla Romania e molti di loro avrebbero trascorso le mini-vacanze per le festività di Pentecoste e Corpus domini nei rispettivi paesi. “Se uno o due o anche cinque di loro portano un’infezione e poi si trovano al posto sbagliato nel momento sbagliato, questo può portare ad un focolaio”, ha dichiarato il responsabile del gruppo.

Intanto la pandemia del nuovo coronavirus ha causato altre 30 vittime in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono contati 345 nuovi casi, secondo quanto riporta il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di seguire l’andamento dell’infezione in Germania. È quindi salito a 187.184 il numero delle persone contagiate, mentre sono 8.830 coloro che hanno perso la vita per complicanze. La Baviera, con 47.710 contagiati e 2.546 morti, è lo stato maggiormente colpito . Nella capitale Berlino si contano 7.402 contagi e 209 morti. Sono 173.600 le persone che le autorità sanitarie giudicano guarite, circa 500 in più rispetto a ieri. Nel frattempo è stata presentata ufficialmente ieri a Berlino l’app per il tracciamento che è già stata scaricata 6,5 milioni di volte. Lo ha reso noto il ministro della Salute. “Ci sono ben oltre 6 milioni di ragioni per cui il coronavirus in futuro ha meno chance”, ha affermato Jens Spahn, commentando soddisfatto il dato. “Questo forte avvio dovrebbe motivare anche più cittadini a partecipare. Perché contenere il coronavirus è un gioco di squadra”, ha aggiunto.

