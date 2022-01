Zlatan Ibrahimovic strizza l’occhio a Novak Djokovic: l’attaccante del Milan, intervistato dal settimanale francese Le Journal du Dimanche, ha detto la sua sul vaccino: “Farlo per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione”. L’occasione dell’appuntamento mediatico era l’uscita in Francia del suo libro “Adrenalina”. “Chi si fa un vaccino – ha detto l’attaccante del Milan – lo fa perché ci crede, perché pensa sia efficace contro la malattia. Ognuno ha la sua opinione la gente non dovrebbe essere obbligata a vaccinarsi soltanto per poter andare al lavoro. Io mi sono vaccinato perché penso che il vaccino mi protegga, non per poter giocare al calcio. Sono due situazioni diverse”.

Ibrahimovic difende Djokovic sul vaccino: “Ingiusto l’obbligo per poter lavorare”

Ibrahimovic non nasconde quindi una sottile critica all’obbligo vaccinale per partecipare agli eventi da atleta, in generale per poter lavorare. L’argomento è stato sollevato nel corso dell’intervista da una specifica domanda sul caso Djokovic, con il tennista no vax rimasto bloccato a Melbourne e poi rispedito a casa perché il governo australiano ha reputato non sufficiente la sua “esenzione” per essersi contagiato a dicembre. Il centravanti del Milan era invece risultato positivo a settembre 2020: “Per me è stato tranquillo – ha detto in un’intervista a Corriere Tv – ho perso gli odori e un po’ di mal di schiena, niente di più. Non ho avuto paura. Se ho paura smetto di vivere, il Covid adesso è parte della vita. Non bisogna andare indietro, facciamo un passo avanti perché questo ormai fa parte del mondo come la febbre e l’influenza”. Lo scorso 7 dicembre diceva di aver prenotato la terza dose: è facile immaginare che abbia già ricevuto anche il booster.