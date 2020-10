I tipi di tampone usati in Italia

Che differenza c’è tra test salivare e tampone rapido? Quali sono i tipi di test del tampone usati in Italia? Sulla Stampa viene spiegato dove vengono usati i vari test e quali sono più efficaci:

Ci sono i tamponi Rt-Pcr, indicati dall’Oms, quelli comunemente più utilizzati, detti Gold standard perché ritenuti i più efficaci, anche se il grado di affidabilità è discutibile. Accertano attraverso il rilevamento dell’Rna se il virus è presente in quel momento nell’organismo, ma non se lo sia stato in passato. Cosa possibile solo con i test sierologici, che prevedono un prelievo di sangue. Poi ci sono quelli veloci che rilevano le proteine del virus e danno il risultato in 20 minuti e infine quelli salivari, poco invasivi, che si dividono in due parti, uno dall’esito immediato ma per niente affidabile e uno che va processato in laboratorio. Quest’ultimo è stato adottato, per ora in via sperimentale, in Veneto, Friuli, Liguria e Lazio, per effettuare rilevamenti sui bambini con la raccolta di saliva