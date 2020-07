I numeri dei minori allontanati dalle famiglie

Nella sua relazione al Parlamento Filomena Albano, che guida l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, dice che nessuno sa con certezza quanti siano i minori attualmente allontanati dalle famiglie. I dati più aggiornati sono del 2017 e sono contenuti nel rapporto pubblicato dal Ministero del Lavoro sulla base dei dati forniti da Regioni e Province Autonome e quelli utilizzati dal Garante sulla base delle informazioni fornite dalle Procure presso i Tribunali per i minorenni. Spiega oggi La Stampa:

Secondo il report del Ministero, alla fine del 2017 i bambini e i ragazzi in affidamento familiare in Italia erano 14. 219 (dato che non conteggia i minori stranieri non accompagnati); alla stessa data i minori accolti nei servizi residenziali e nelle comunità erano 12. 892: in totale, dunque, 27. 111 tra bambini e ragazzi. Con criticità elevate: la maggioranza dei minori accolti aveva un’età compresa fra 15 e 17 anni, mentre il tempo di permanenza all’interno della famiglia affidataria o della comunità è, ancora una volta nella maggioranza dei casi, elevato e supera i 4 anni, un tempo oltre il quale molti non riescono neppure a rientrare nella famiglia di origine. A tornare a casa è stato il 37, 4% di chi era in affido – un dato che sarebbe confortante se fosse possibile verificare «l’effettivo superamento delle difficoltà familiari» – mentre tra chi era stato affidato a una comunità solo il 21, 8% è rientrato in famiglia. E gli altri? Una parte in affidamento pre-adottivo, qualcuno ha raggiunto la maggiore età, per altri addirittura la destinazione è definita «ignota».