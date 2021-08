“I no green pass? Come i terrapiattisti”: lo sfogo di Oliviero Toscani, stufo di tutti i negazionisti | VIDEO

Un paragone esemplificativo, già utilizzato anche dai Maneskin, per definire i comportamenti, gli atteggiamenti e le motivazioni che soffiano nelle vele dei negazionisti di qualsiasi cosa. Anche il famoso fotografo Oliviero Toscani si scaglia contro chi dice “no” a tutto, paragonando i no vax e i no Green Pass ai terrapiattisti.

“Mi ricordano i terrapiattisti”

"Mi ricordano i terrapiattisti"

Il fotografo Oliviero Toscani contro chi si lamenta del green pass e intima di ascoltare gli esperti #StaseraItalia

Oliviero Toscani paragona i “No Green Pass” a terrapiattisti

“Il Green Pass è una cosa minima, è veramente un problema minimo – ha detto Oliviero Toscani in collegamento con Stasera Italia (su Rete4) -. È incredibile come si perda tempo a discutere sempre su tutto. Questi anti-vax e anti-Green Pass mi ricordano i terrapiattisti. Sono uguali. Hanno la stessa veemenza nel dirti che quel che dicono loro è giusto. Io credo che ci voglia un po’ di disciplina. Ci vuole in questo momento un po’ di disciplina. E bisogna ascoltare gli esperti e gli scienziati”.

Un paragone calzante. Spesso e volentieri, infatti, sui social si spingono teorie del complotto e della cospirazione legate a qualsiasi cosa. La maggior parte degli utenti che ammiccano al mondo no vax (ora declinato anche nella versione no Green Pass) citano persone e fonti a caso (tipo il “mio cugino”, oppure “un amico di mio cugino mi ha detto”). Dinamiche che ricordano molto da vicino l’universo dei terrapiattisti, coloro i quali credono (tra le tante cose) che la sfericità – o per meglio dire, il geoide – del nostro Pianeta sia un’invenzione dei famosissimi Poteri Forti. Secondo loro ci sono barriere ai confini del mondo, come fosse una sorta di Truman Show (con e senza telecamere). Ed è a questo che fa riferimento (anche) Oliviero Toscani.

(foto: Da Stasera Italia – Rete 4)