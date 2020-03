La Stampa racconta oggi la storia di due medici guariti dal Coronavirus SARS-CoV-2 e da COVID-19: la prima è una giovane dottoressa di Piacenza finita in quarantena dopo aver combattuto con gli antibiotici che si era autoprescritta, per quello che sembrava un fastidioso raffreddore che non voleva passare.

I medici guariti dal Coronavirus

«Avevo fatto il vaccino antinfluenzale. Poi abbiamo fatto tutti il tampone. Un mio collega stava molto peggio di me. Lui negativo, io positiva», racconta lei, che poi continua: «Il raffreddore ce l’avevo da una settimana, dieci giorni, prima che ci arrivassero tutti i pazienti dall’area di Codogno dopo la chiusura del Pronto Soccorso. Come l’ho presa? Un po’ di sconcerto, non me lo aspettavo. E un po’ di preoccupazione, non lo posso negare». Alla fine la sua è diventata una quarantena di famiglia. I genitori con cui vive, fuori dalla porta della sua camera con bagno che le lasciano il vassoio con il cibo, senza entrare. Il fidanzato a casa sua, anche lui in quarantena precauzionale, senza sintomi. «Per fortuna c’è il telefono, la televisione, i libri. Ho usato il mio tempo anche per preparare l’esame di specializzazione. Stare chiusi da soli in una stanza non è piacevole. C’è il rischio di rimanere soli coi propri pensieri».

Il secondo è E. V., anche lui medico: lavorava in un ospedale assai vicino alla zona rossa. L’allarme è scattato per un fastidioso raffreddore, complicato da una rinite, l’infiammazione delle mucose

del naso, e da qualche linea di febbre. Prima il ricovero in ospedale poi la quarantena a casa, moglie e figli da un’altra parte.