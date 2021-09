Il green pass per far entrare gli adulti a scuola sui social diventa il metodo Bibbiano: una paragone offensivo per le vittime di quell’orrore

La nuova moda dei social è inquietante ed in alcuni tratti inspiegabile: alcuni genitori contro il certificato verde, hanno lanciato un nuova campagna secondo la quale la richiesta di green pass per accedere a scuola sia paragonabile al sequestro di bambini che aveva fatto cronaca anni fa a Bibbiano. Un rapporto che ha dell’incredibile.

Bibbiano come nuova frontiera dell’idiozia. “Sequestro di Stato”. “Non mandiamo i figli a scuola”. Ovviamente vaccinarsi o farsi un tampone manco è contemplato. Far accompagnare il minore all’uscita dal personale scolastico? Troppo semplice. Meglio gridare al kompl8! pic.twitter.com/QTC2z4p29B — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) September 11, 2021

Dunque, secondo alcuni genitori chieder loro di entrare in un luogo solo a condizione che sia certificato il loro stato di salute significherebbe automaticamente portare avanti un “sequestro di stato”. Parole pesanti che più di ogni altra cosa dispiacciono pensando ai bambini vittime di Bibbiano, ma vittime vere.

I genitori no vax che paragonano il green pass ai fatti di Bibbiano (il delirio sui social)

Ma posso leggere in tendenza #Bibbiano perché quei deficienti di genitori no Vax dicono che il Green pass per entrare a scuola dei figli è il primo passo per farsi portare via i figli e affidarli a sconosciuti?

Ma ditemi voi se è accettabile. — Marinelli Barbara (@marinellibar) September 11, 2021

Le paure come spesso accadono trovano radice soprattutto sui social, dove il flusso di (dis)informazione è velocissimo. Basta un tweet che una giornata normale diventi il giorno della paura di Bibbiano, un triste capitolo di storia assolutamente non paragonabile alla richiesta di green pass.

Usare il metodo Bibbiano per entrare nella scuola non crea un clima sereno ma terrorizza le giovani generazioni che non vogliono avere a che fare con la politica del PD — Fabio (@Fabio86733588) September 11, 2021

Qualcuno parla di metodo Bibbiano, addirittura. E’ naturale che non sia così. I più piccoli in caso necessitino di un genitore per tornare a casa potranno farlo serenamente, sarà sufficiente per l’incolumità di tutti che i più grandi però aspettino fuori.