Il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 16 agosto in Italia: ci sono 479 nuovi positivi (in calo rispetto ai 629 di ieri) con 36807 tamponi processati (ieri erano 53123). I morti registrati per COVID-19 sono 4. Sono 146 i dimessi o guariti. A quota zero casi ci sono la Provincia di Trento e Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. In terapia intensiva ci sono 56 persone (una in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 787 (ieri erano 764, 23 in meno). I pazienti in isolamento domiciliare sono 13890 e gli attualmente positivi contati dal bollettino sono 14733.

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 16 agosto in Italia

La ripartizione nelle Regioni dei nuovi casi di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore: nel Lazio oggi 68 casi e nessun decesso. In Lombardia oggi sono 61 i nuovi casi positivi. Tre decessi nelle ultime 24 ore. Nelle Marche sono 5 i casi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Nelle ultime 24ore sono stati effettuati 858 tamponi.

In Abruzzo i nuovi positivi sono 2; i casi sono in provincia di Pescara e si registrano zero nuovi decessi. In Puglia anche oggi incremento di nuovi casi positivi, soprattutto in considerazione della diminuzione del numero di test rispetto a ieri. Sono 15 i nuovi contagi su 1081 test. Otto casi riguardano la provincia di Bari, 4 la provincia di Lecce, 1 la provincia di Foggia, 2 residenti fuori regione. Ieri i nuovi casi erano stati 22 su 1745. Anche oggi non si registrano decessi. In Toscana oggi 34 nuovi positivi, sono 10.833 dall’inizio dell’emergenza. Sono stati effettuati 1933 tamponi, per un totale complessivo di 469.408. Oggi non si registrano nuovi decessi. In Piemonte oggi 40 nuovi casi: ventiquattro casi risultano importati. Il totale dall’inizio dell’epidemia è salito a 32.084 . Non sono stati segnalati nuovi decessi. In Emilia Romagna oggi 52 casi: tra i nuovi positivi il bollettino della Regione evidenzia che 31 sono asintomatici ed emersi per le attività di screening sul territorio, mentre 19 sono i contagi legati a persone, per lo più ragazzi, rientrati da vacanze. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nelle province di Reggio Emilia (15) e Modena (9). Altri cinque nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna e nessun nuovo decesso. In Friuli Venezia Giulia oggi 8 nuovi casi e nessun decesso. In Liguria oggi 12 positivi in più.