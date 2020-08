Il consigliere comunale del Partito Democratico di Genova Alessandro Terrile e quello del MoVimento 5 Stelle Luca Pirondini hanno fatto sapere di aver ricevuto un bonus per il sostegno al reddito durante il lockdown.

I consiglieri comunali PD e M5S di Genova che hanno preso i bonus

Terrile, che è avvocato, è uno dei 143.037 sui 245.430 avvocati italiani che ha ottenuto 1.200 euro di bonus dalla Cassa Forense. “Sono avvocato libero professionista e non ho mai avuto uno stipendio fisso. Nel 2018 ho dichiarato redditi per 34.600 euro lordi, compresi i gettoni del Comune. Prima di fare politica guadagnavo di più, ma non è questo il tema – spiega -. Quest’anno, con il lockdown e i tribunali chiusi, il mio fatturato di marzo aprile e maggio è stato zero. Per questo, quando Cassa Forense ha bandito l’erogazione di un bonus per chi aveva redditi inferiori a 35.000 euro (o 50.000 euro con riduzione di fatturato sull’anno precedente) ho partecipato”, ha scritto ieri su Facebook.

Repubblica Genova ha invece scritto oggi che in comune ad aver preso il bonus è stato il capogruppo del M5S, Luca Pirondini, musicista prima viola dell’orchestra sinfonica di Sanremo. Ha un contratto non subordinato, a partita Iva, che scadrà il 21 gennaio. «Guadagno 1700 euro al mese e nel periodo del Covid mi hanno pagato solo quando ho lavorato, appena tre giorni». Impossibile tirare avanti con i gettoni di presenza: 98 euro lordi per consigli comunali o commissioni (massimo 18 sedute). «È un mio diritto perché rientro nella categoria dei lavoratori dello spettacolo – spiega e comunque sono pronto a rendere noti tutti i documenti che spiegano quanto ho guadagnato nei mesi del blocco totale».

Leggi anche: Quanto guadagnano i politici