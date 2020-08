In tempi di bonus richiesti e ottenuti torna d’attualità il tema degli emolumenti ai rappresentanti dei cittadini. Ma quanto guadagnano i politici? La Stampa e il Messaggero oggi pubblicano due tabelle che consentono di riepilogare la situazione: tra gli eletti in Italia i politici con il trattamento migliore sono i senatori che fra stipendio netto e rimborsi vari (compreso quello per l’assunzione di un collaboratore) incassano circa 14.000 euro al mese per 12 mensilità. L’indennità cresce per i presidenti dell’aula e delle commissioni. I deputati godono di un trattamento appena inferiore a quello dei loro colleghi di Palazzo Madama. Possono contare infatti su circa 13.000 euro al mese anche questi composti da circa 5.000 euro di stipendio e da una serie di rimborsi per spese legate all’incarico.

Anche i politici regionali non possono lamentarsi. I presidenti guadagnano (stipendio più rimborsi) dai 10.500 euro mensili di Bonaccini (Emilia) ai 13.000 circa di Zaia (Veneto). Talvolta, grazie ai rimborsi, i consiglieri regionali guadagnano più dei membri delle giunte.

Modesti invece i compensi per i sindaci. Quelli delle grandi città raramente superano i 5.000 euro netti, nei piccoli centri non si superano i mille euro netti. I consiglieri comunali lavorano quasi gratis nei piccoli centri e non superano i 1.300 netti nelle grandi.